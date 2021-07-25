{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону

Площадь возгорания составляет 250 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля./ТАСС/. Трехэтажный жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону на площади 250 кв. м, пожару присвоен третий уровень сложности. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома <...> Площадь пожара 250 кв. м. Объявлен третий номер [сложности] <...> Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.

На месте от МЧС работает 51 человек, задействовано 12 единиц техники.

Теги
РоссияРостовская область
Число жертв ДТП с пассажирским автобусом в Хорватии выросло до 10
Свои соболезнования родным и близким погибших выразили президент и премьер-министр Хорватии Зоран Миланович и Андрей Пленкович
Читать полностью