РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля./ТАСС/. Трехэтажный жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону на площади 250 кв. м, пожару присвоен третий уровень сложности. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома <...> Площадь пожара 250 кв. м. Объявлен третий номер [сложности] <...> Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.

На месте от МЧС работает 51 человек, задействовано 12 единиц техники.