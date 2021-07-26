Пожар локализовали в жилом доме в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля./ТАСС/. Возгорание в трехэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону локализовано на площади 350 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 00:13 мск локализация пожара на площади 350 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар в квартире трехэтажного дома в центре Ростова-на-Дону произошел 25 июля вечером, площадь возгорания составила 250 кв. м, были эвакуированы 18 человек. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Для ликвидации пожара от РСЧС привлечены 133 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России 105 человек и 29 единицы техники. Пострадавших при пожаре нет.