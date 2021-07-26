В Якутии за сутки ликвидировали 45 природных пожаров

ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. За сутки на территории Якутии ликвидировано 45 природных пожаров, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС России.

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"За сутки ликвидировано 45 [природных пожаров] на общей площади свыше 78 тыс. га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Томпонского, Сунтарского и Хангаласского районов, где зарегистрировано 135 очагов", - говорится в сообщении.

За сутки на тушении природных пожаров было задействовано 2 105 человек и 284 единицы техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС. "На особом контроле главного управления находятся два приближенных природных пожара в 2,8 км от населенного пункта Ударник Томпонского района и в 2 км от населенного пункта Хара-Тумул Оймяконского района. Прямой угрозы перехода огня на населенные пункты нет", - добавили в ведомстве.

Из-за действующих природных пожаров 29 населенных пунктов находятся в зоне задымленности. Задымленность наблюдается в Якутске утром в понедельник, она связана со встречным отжигом в Горном районе, который проводят для локализации возгораний. По данным регионального оперштаба, в республике локализованы 16 пожаров на площади свыше 156,2 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.