СМИ: более 40 мирных жителей убиты талибами в Афганистане

ТЕГЕРАН, 26 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 43 мирных жителя были убиты представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) за последнее время в уезде Малистан провинции Газни в центральной части Афганистана. Об этом сообщает в понедельник телеканал TOLOnews.

По его сведениям, талибы разрушили дома убитых жителей уезда.

Кроме того, телеканал Ariana News сообщает о гибели от рук боевиков "Талибана" пятерых представителей государственных сил безопасности в Кабуле. При этом отмечается, что перед смертью убитых пытали.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью странами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.