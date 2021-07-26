В Оренбуржье госпитализировали трех подростков после удара током на железной дороге

ОРЕНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Три девочки получили удар электрическим током, забравшись на вагон-цистерну на железной дороге в Оренбуржье, чтобы сделать селфи. Уральская транспортная прокуратура начала проверку, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале ведомства.

"25 июля 2021 около 21:00 на станции Халилово Южно-Уральской железной дороги три девочки поражены электрическим током на вагоне-цистерне. Пострадавшим 11, 13 и 14 лет. Они доставлены в городскую больницу Орска. Степень тяжести вреда устанавливается. По предварительным данным, причиной происшествия стала неосторожность подростков, которые делали селфи на железнодорожной цистерне", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, и о профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.

"По поручению Уральского транспортного прокурора в ходе проверки особое внимание будет уделено, в том числе, организации и осуществлению профилактической работы с несовершеннолетними и семьями социального риска. Ситуация находится на личном контроле Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого", - уточняется в сообщении.