В Новосибирске задержали мужчину за финансирование терроризма

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области задержали в Новосибирске мужчину за финансирование запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления задержали проживающего в Новосибирске гражданина одной из республик ближнего зарубежья, который осуществлял сбор и перевод денежных средств представителям международной террористической организации", - говорится в сообщении. Уточняется, что сумма переведенных средств составила более 2,4 млн рублей.

Следствием установлено, что житель собирал денежные средства на свою банковскую карту, после чего переводил их за рубеж членам международной террористической организации, которые находятся в розыске за совершение преступлений террористической направленности. Против задержанного возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности и финансированию терроризма (статья 205.1 УК РФ). Центральный районный суд Новосибирска поместил его под стражу.