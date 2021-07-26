Пожар в жилом доме в Ростове-на-Дону ликвидировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля./ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в трехэтажном жилом доме в центре Ростова-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 03:49 мск пожар полностью ликвидирован на площади 350 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар в квартире трехэтажного дома в центре Ростова-на-Дону произошел в воскресенье вечером, площадь возгорания составила 250 кв. м, были эвакуированы 18 человек. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Для ликвидации возгорания были привлечены 133 человек и 41 единица техники. Информация о пострадавших и погибших не поступала.