{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Санкт-Петербурге убили семью отставного адмирала

Два тела с колото-резаными ранениями нашли после сообщения о неприятном запахе из квартиры. Убийства, скорее всего, были совершены несколько недель назад, сообщил источник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Тела двух человек найдены в квартире на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге с признаками убийства, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ночью в квартире вскрыли дверь и нашли два тела с колото-резаными ранениями - матери, которой 84 года, а также ее 56-летнего сына", - сказал собеседник агентства. Убийства, скорее всего, были совершены несколько недель назад. По данным источника ТАСС, о смерти двух человек в квартире сообщила родственница погибших, которой соседи по телефону рассказали о неприятном запахе из квартиры.

Пожилая женщина и ее сын являются родственниками погибшего в середине июля контр-адмирала в отставке Леонида Лобанова, сообщил также источник в правоохранительных органах.

"Женщина и мужчина с фамилией Лобановы - это жена и сын Леонида Лобанова", - сказал собеседник агентства.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сам 86-летний Лобанов погиб 16 июля этого года после того, как его сбила электричка в Петербурге у станции в Калининском районе города. Лобанов служил на Северном флоте.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Теги
Россия
Из хостела в центре Москвы украли сейф с 17 млн рублей
По факту кражи начата доследственная проверка
Читать полностью