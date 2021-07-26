В Санкт-Петербурге убили семью отставного адмирала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Тела двух человек найдены в квартире на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге с признаками убийства, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ночью в квартире вскрыли дверь и нашли два тела с колото-резаными ранениями - матери, которой 84 года, а также ее 56-летнего сына", - сказал собеседник агентства. Убийства, скорее всего, были совершены несколько недель назад. По данным источника ТАСС, о смерти двух человек в квартире сообщила родственница погибших, которой соседи по телефону рассказали о неприятном запахе из квартиры.

Пожилая женщина и ее сын являются родственниками погибшего в середине июля контр-адмирала в отставке Леонида Лобанова, сообщил также источник в правоохранительных органах.

"Женщина и мужчина с фамилией Лобановы - это жена и сын Леонида Лобанова", - сказал собеседник агентства.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сам 86-летний Лобанов погиб 16 июля этого года после того, как его сбила электричка в Петербурге у станции в Калининском районе города. Лобанов служил на Северном флоте.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.