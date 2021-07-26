В штате Юта семь человек погибли в серии ДТП из-за песчаной бури

ТАСС, 26 июля. По меньшей мере семь человек в воскресенье стали жертвами серии аварий, вызванных песчаной бурей в округе Миллард (штат Юта). Об этом говорится в сообщении, размещенном в тот же день на сайте управления общественной безопасности штата.

"По меньшей мере 20 транспортных средств попали в серию аварий в воскресенье из-за того, что сильный ветер вызвал песчаную бурю и ухудшил видимость на проезжей части", - уточнило управление.

По его данным, семеро человек погибли в ДТП. Несколько автомобилистов были госпитализированы.