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В штате Юта семь человек погибли в серии ДТП из-за песчаной бури

По меньшей мере 20 транспортных средств попали в серию аварий из-за того, что сильный ветер вызвал песчаную бурю и ухудшил видимость на проезжей части, сообщило управление общественной безопасности штата

ТАСС, 26 июля. По меньшей мере семь человек в воскресенье стали жертвами серии аварий, вызванных песчаной бурей в округе Миллард (штат Юта). Об этом говорится в сообщении, размещенном в тот же день на сайте управления общественной безопасности штата.

"По меньшей мере 20 транспортных средств попали в серию аварий в воскресенье из-за того, что сильный ветер вызвал песчаную бурю и ухудшил видимость на проезжей части", - уточнило управление.

По его данным, семеро человек погибли в ДТП. Несколько автомобилистов были госпитализированы.

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