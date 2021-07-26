Семья из пяти человек погибла в ДТП на трассе под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Число погибших при лобовом столкновении легкового автомобиля с "Камазом" в Астраханской области выросло до пяти человек, предварительно установлено, что это семья из Астрахани. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального УМВД.

По уточненным данным, в салоне иномарки находились пять человек: мужчина 1974 года рождения, его жена 1984 года рождения, а также их дети - 18-летняя дочь и двое сыновей 2003 и 2011 годов рождения. От полученных травм они скончались на месте аварии.

"Уголовное дело по факту ДТП на федеральной трассе Р-22, в результате которого погибли пять человек, возбуждено в Астраханской области. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщил собеседник агентства.

Авария с участием Kia Sportage и "Камаза" произошла 25 июля в 16:50 на 1 226-м км федеральной трассы Р-22 "Каспий" около села Копановка. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, после чего легковушку отбросило в кювет и она загорелась.