Уровень реки Томь в районе приамурского города Белогорска снизился

ТАСС, 26 июля. МЧС зафиксировало снижение уровня реки Томь в районе Белогорска в Амурской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Уровень воды на реке Томь в районе Белогорска Амурской области снизился на 5 см - до отметки 365 см", - сказали в ведомстве. Опасная отметка уровня воды в данном районе составляет 400 см.

В Белогорске ведется укрепление берега, устанавливаются дамбы. Силы направлены и на защиту от воды поселка Остров Старица. Организована лодочная переправа. В настоящее время в садовом товариществе "Междуречье" подтопленным остается 181 приусадебный участок.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. В зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, численность пострадавшего населения составляет более 7 тыс. человек.