СК возбудил дело по факту убийства семьи погибшего отставного адмирала в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тел мужчины и пожилой женщины в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), по факту обнаружения вечером 24 июля 2021 года в квартире одного из домов по улице Бутлерова тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с колото-резаными ранениями", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента, совместно с сотрудниками главка МВД по Петербургу и Ленинградской области ведется розыск подозреваемого. Других подробностей в ведомстве не привели.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на улице Бутлерова вскрыли дверь квартиры, где нашли двух погибших - пожилую женщину и ее сына. Погибшие, по данным собеседника ТАСС, являются супругой и сыном отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Сам Лобанов погиб в середине июля, он был сбит поездом в Калининском районе города у ж/д станции.

В управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу ТАСС подтвердили, что 16 июля обнаружили тело мужчины с травмами у станции "Пискаревка", которого, по предварительным данным, сбил грузовой поезд. Имя погибшего в ведомстве не уточнили.