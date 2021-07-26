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В Саратове задержали пятерых молодых людей, избивших полицейских

Возбуждено уголовное дело

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Несколько молодых людей, включая несовершеннолетних, избили четверых сотрудников полиции в Саратове. Пятеро из них задержаны, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Следователем СК по подозрению в совершении данного преступления задержано двое 17-летних, двое 18-летних и один 19-летний молодой человек", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 24 июля четверо полицейских в Саратове во время патрулирования одной из улиц стали свидетелями массовой потасовки. Сотрудники полиции попытались утихомирить молодых людей, но некоторые из них в ответ стали избивать стражей порядка. Один из полицейских также получил резаное ранение кисти ножом. В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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