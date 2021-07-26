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Сильный пожар в Каталонии уничтожил более 1,6 тыс. га леса

К настоящему моменту возгорание удалось локализовать на 90%

МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. Сильный пожар в испанском автономном сообществе Каталония уже уничтожил более 1,6 тыс. га леса. Об этом сообщила в понедельник в Twitter региональная пожарная служба.

Возгорание началось в субботу в районе населенного пункта Санта-Колома-де-Керальт в провинции Таррагона. В борьбе с огнем задействованы около ста пожарных расчетов, а также воздушная техника. Из соображений безопасности были временно перекрыты некоторые трассы.

Как передает газета El Periodico, это худший пожар с начала лета в Каталонии. К настоящему моменту возгорание удалось локализовать на 90%.

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