Суд отложил на 28 июля рассмотрение иска экс-мэра Сургута о взыскании почти 25 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) в понедельник отложил на 28 июля рассмотрение ходатайства о возмещении имущественного вреда в размере почти 25 млн рублей бывшему главе Сургута Дмитрию Попову. Решение принято для повторного вручения экс-мэру официального извинения от государства, которое, как он сообщил в суде, не получал.

Как ранее сообщал ТАСС, Сургутский городской суд назначил на 20 апреля 2021 года рассмотрение ходатайства Попова о возмещении имущественного вреда, а также его просьбы обязать местного прокурора принести от имени государства извинения. Адвокат Попова Владимир Яремаченко отмечал ТАСС, что его подзащитный намерен взыскать с государства моральный вред за 4,5 года, в течение которых длилось судебное разбирательство вокруг него. В пресс-службе Сургутского городского суда ТАСС уточнили, что это почти 25 млн рублей. Суд ранее отложил на 11 июня заседание по ходатайству Минфина РФ для вызова свидетеля в суд - следователя, который вел дело Попова.

"Рассмотрение дела отложено на 28 июля в 16:30 (14:30 мск). [Такое решение принято] по ходатайству старшего помощника прокурора для повторного вручения официального извинения от имени государства Попову. Прокуратура утверждает, что ранее направляла извинения Попову, но [экс-глава] сообщил, что не получал их", - сказал собеседник агентства.

Яремаченко уточнил ТАСС, что рассмотрение дела отложено в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов и подготовкой к прениям сторон.

Дело Попова

Сургутский городской суд 3 сентября 2020 года полностью оправдал бывшего главу города Попова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при продаже строительного песка по заниженной стоимости по всем трем эпизодам. 3 декабря 2020 года суд ХМАО отклонил жалобу прокуратуры на оправдательный приговор.

По версии следствия, в декабре 2013 года Попов без проведения процедуры оценки рыночной стоимости незаконно согласовал сделку о продаже муниципальной собственности (строительного песка), в результате которой одна из коммерческих организаций города приобрела более 800 тыс. кубометров песка по заниженной стоимости. В дальнейшем приобретенный организацией песок реализовывался по цене, превышающей закупочную более чем в два раза. По версии следствия, в результате незаконных действий Попова причинен материальный ущерб в размере более 46 млн рублей. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

6 мая 2016 года Попов ушел в отставку по собственному желанию из-за уголовного дела о превышении должностных полномочий. Дума Сургута приняла отставку руководителя муниципалитета по собственному желанию за день до официального сообщения СК РФ о предъявленных обвинениях, до этого он был в процессе в статусе свидетеля. Экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности. По его мнению, сделка была проведена законно. Дело Попова расследовали около трех лет, все это время бывший мэр находился под подпиской о невыезде.