В Челябинске пациентка скорой погибла, на ходу выйдя из машины

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Женщина, страдающая психическим расстройством, в Челябинске в понедельник утром вышла из движущегося автомобиля скорой медицинской помощи. Она погибла, говорится в материалах отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по городу.

"В ходе движения автомобиля пациент (женщина 1979 года рождения), страдающая психическим расстройством, открыла дверь и на ходу вышла из машины, вследствие чего получила травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех причин произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным отделения, происшествие произошло 05:30 (03:30 мск) в Челябинске на Троицком тракте. За рулем автомобиля был водитель 1960 года рождения. Комментарием Минздрава региона ТАСС пока не располагает.