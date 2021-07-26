Число жертв наводнений в провинции Хэнань увеличилось до 69

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Не менее 69 погибли в результате вызванных сильными ливнями наводнений в центральной провинции Хэнань. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщили местные власти.

25 июля власти информировали о 63 погибших и пяти пропавших без вести.

По данным на 25 июля ущерб разной степени понесли 11,45 млн жителей провинции, за последнюю неделю более 1,3 млн человек были эвакуированы в безопасные районы. Затоплено около 876 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Ранее региональные власти сообщали, что наводнения разрушили 10 тыс. построек, сильно повредили более 22 тыс. Прямой экономический ущерб Хэнани от наводнений составил 13,9 млрд юаней (около $2,15 млрд).