Ивана Сафронова допросили как свидетеля по делу его адвоката

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении его адвоката Ивана Павлова.

"На прошлой неделе Иван Сафронов был допрошен в качестве свидетеля по моему уголовному делу. Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу", - сказал ТАСС сам адвокат.

Павлов специализируется по делам о разглашении государственной тайны. Он защищал военного журналиста Григория Пасько, топ-менеджера РАО ЕЭС Карину Цуркан, а также добивался рассекречивания документов, связанных со смертью шведского дипломата Рауля Валленберга.

В отношении самого Павлова также начато расследование. В день продления Сафронову ареста в гостиничном номере адвоката в Москве был проведен обыск. В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), связанное с делом его подзащитного. Адвокату вменяется передача газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. В качестве меры пресечения суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, установив ряд запретов. Вину он не признает.