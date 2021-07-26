Следователи ищут еще одного подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Следователи разыскивают Заурбека Кениева, который является еще одним подозреваемым в убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя, сообщили журналистам в понедельник в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю продолжает расследование уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю. Следователи СК и оперативные сотрудники установили личность второго подозреваемого - это Кениев Заурбек, 1977 года рождения. В настоящее время он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом в следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю по телефону 8 (962) 441-02-21 или в полицию на номер 02 (112).

По данным следствия, ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя неизвестные напали на сотрудника полиции, один из них начал стрелять. В результате полицейский от полученных ран умер в реанимационном отделении городской больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия"). 24 июля на территории Андроповского района был задержан 28-летний подозреваемый в убийстве полицейского.