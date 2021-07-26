В Карелии удалось стабилизировать обстановку с лесными пожарами

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Карелии за сутки выросла на почти 300 га - с 11 044,30 га на утро воскресенья до 11 343 га на утро понедельника, а количество действующих очагов - с 21 до 23. По оценкам властей, снизившийся темп разрастания возгораний может говорить о стабилизации ситуации в регионе на текущий момент, сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела охраны и защиты лесов Минприроды республики Владимир Петухов.

Согласно официальным сводкам Минприроды Карелии, на прошлой неделе, с 18 по 23 июля, ежедневный прирост площади действующих пожаров составлял около 1 тыс. га. С субботы на воскресенье (24-26 июля) показатель вырос на 118 га. Власти также сообщали, что рост площадей, пройденных огнем, увеличивается в том числе за счет встречного отжига - способа борьбы с природными пожарами.

"Конечно, с учетом всей помощи, скоординированности всех действий удалось ситуацию стабилизировать несмотря на то, что сейчас еще остаются действующими ряд крупных пожаров. Но обстановка там абсолютно понятна, управляема. Думаю, что в ближайшие дни мы с ними покончим", - сказал собеседник агентства.

По мнению Петухова, на ситуацию повлияли погодные условия (после атмосферной засухи и жары на прошлой неделе в регионе немного похолодало, а также прошли дожди), но в большей степени заслуга лежит на людях, боровшихся с огнем. Помимо республиканских сил, в Карелию прибыли пожарные из Архангельской и Мурманской областей, были привлечены дополнительные специалисты Авиалесоохраны, а также силы МЧС и Минобороны. Общее количество человек, боровшихся с пожарами в регионе, превышало на прошлой неделе 1 тыс. человек, сегодня к тушению привлечены более 500 человек, используются около 100 единиц техники.

Лесопожарная обстановка

Наиболее острая ситуация сохраняется в Пряжинском и Сегежском районах. В Сяпсинком лесничестве Пряжинского района действует крупный пожар на площади 2,5 тыс. га, лес горит в районе СНТ "Руга" и деревни Кудамы, но потенциальная угроза для населенных пунктов сейчас устранена. К тушению привлечены 25 человек из Карельского центра авиалесоохраны, Архангельского лесопожарного центра, силы арендаторов, а также добровольцы. Используются семь единиц техники. В ближайшие дни здесь планируется локализовать горение.

"Завершены все работы по опашке. Это значительная площадь, она требует особого контроля и внимания. Локализацию по нему к субботе мы не дали, но я думаю, что в ближайшие дни дадим", - отметил Петухов.

В Сегежском районе опасения пока вызывает пожар в Надвоицком лесничестве. В субботу из-за сильного ветра огонь разорвал кромку, в результате чего образовались три дополнительных очага. Сейчас площадь пожара составляет 530 га, на месте работают 74 человека, пожарный поезд, с помощью квадрокоптера ведется мониторинг ситуации.

"В целом к выходным у нас большая часть проблемных пожаров с большой площадью была локализована", - сказал собеседник агентства, добавив, что основным фактором возникновения пожаров остается неосторожное обращение с огнем людей в лесу. "Не все добросовестно подходят к соблюдению правил. К сожалению, это было и есть, несмотря на активную пропаганду и профилактику в СМИ, при патрулировании и в личных беседах", - отметил представитель республиканского Минприроды.

В Карелии до 31 июля включительно введен режим ЧС. Запрещен вход в леса Суоярвского, Пряжинского, Муезерского, Сегежского и Прионежского районов. В МЧС также рекомендовали местным жителям и гостям региона воздержаться от походов в лес, а также от любой активности, связанной с открытым огнем: разведения костров, сжигания мусора, готовки пищи.