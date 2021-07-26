На Кубани вынесли первый приговор за занятие высшего положения в преступной иерархии

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд вынес первое решение в крае по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении вора в законе Джангидзе, его приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в понедельник.

"Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Джангидзе Д. Б., 1984 г. р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Джангидзе Давид Бесикович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере одного миллиона рублей, с ограничением свободы на срок 1 год и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.

В суде уточнили ТАСС, что это первый приговор в крае вынесенный по данной статье.

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, Джангидзе занимал высшее положение в преступной среде с июня 2013 года, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Он придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. "В преступной среде так называемый вор в законе обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении краевого управления СК РФ. По данным краевого суда, осужденный приобрел этот статус на "воровской сходке" в Риме.