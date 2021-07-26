Полиция усилила наряды на ростовском рынке, работу которого остановил суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Полиция усилила наряды на рынке "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области, деятельность которого остановлена по решению суда. Об этом в понедельник рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Инициативная группа торговцев убрала бетонные блоки, которые блокировали въезд на рынок. Полиция, естественно, на это среагировала, усилили наряды. В целом ситуация там спокойная", - сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что ранее инициативная группа, представляющая предпринимателей, работавших на рынке, добилась выдачи предписания МЧС по обеспечению противопожарной безопасности на территории. Согласно этому документу, бетонные блоки должны быть убраны для обеспечения беспрепятственного проезда на территорию рынка в случае возникновения возгорания. Он добавил, что полиция не планирует проводить там какие-то оперативные мероприятия. "Согласно решению суда, деятельность этого рынка остановлена, торговля там осуществляться не может. Сотрудники полиции лишь исполняют это решение", - отметил собеседник агентства.

ТАСС запросил комментарий по этой ситуации в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

27 апреля на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Позднее выяснилось, что деятельность торговых объектов остановлена по решению суда.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.