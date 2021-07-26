Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве семьи отставного адмирала в Петербурге

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова в Петербурге и поставил его на контроль центрального аппарата. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета поручил руководству Главного следственного управления по Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования убийства двух членов семьи контр-адмирала в отставке, тела которых с множественными колото-резаными ранениями обнаружены в квартире дома по улице Бутлерова в Санкт-Петербурге", - отметили в СК. Бастрыкин дал указание в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления, и провести полномасштабный комплекс следственных действий. "Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета", - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено об убийстве двух и более лиц.

Вечером 24 июля 2021 года в квартире одного из домов по улице Бутлерова обнаружили тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с колото-резаными ранениями. Ими оказались супруга и сын отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Сам Лобанов погиб в середине июля, его сбил поезд в Калининском районе города у ж/д станции.