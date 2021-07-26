Сумма ущерба от действий экс-главы продовольственного отдела МО РФ превышает 1 млрд рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Общая сумма ущерба от действий экс-главы продовольственного управления Минобороны РФ полковника Александра Бережного и других фигурантов дела превышает 1 млрд рублей.

"Бережной, а также иные фигуранты дела обвиняются по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и по ч. 6. ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"). По одному делу ущерб от их действий составляет более 650 млн руб., в ходе совершения второго преступления был причинен ущерб на сумму 368 млн рублей", - зачитал обвинительное заключение представитель военной прокуратуры в ходе заседания в 235-м гарнизонном суде, где идет процесс по делу Бережного.