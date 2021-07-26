В Ленобласти арестовали двух сообщниц стрелявшего по полицейским наркодилераа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Следователи совместно с полицейскими задержали двух женщин, которых считают сообщницами владельца нарколаборатории в Ленинградской области, открывшего огонь по полицейским. Как сообщили журналистам в областном следственном управлении СК РФ, стрелявший находится в больнице с ранением, он оказался разыскиваемым беглым осужденным.

Ранее в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в субботу оперативники прибыли в деревню Баландино в Волховском районе для расследования дела о сбыте наркотиков и ликвидации нарколаборатории, однако в ней оказался мужчина, который открыл огонь из ружья по силовикам. Ответным огнем он был ранен в ногу и задержан.

"Женщины задержаны органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В отношении женщин возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство с целью последующего сбыта наркотических средств в особо крупном размере").

По данным СК, сам стрелявший находится в больнице. Следователи также установили, что ранее он был неоднократно судим, в том числе в последний раз в 2010 году его приговорили к восьми годам лишения свободы за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека. "В 2011 году он уклонился от отбывания наказания в виде лишения свободы, не вернувшись в колонию после длительного выезда", - отметили в следственном управлении, добавив, что у злоумышленника нашли паспорт на имя другого гражданина.

По данным СК, в лаборатории нашли более 10 кг готового наркотического средства и 150 канистр прекурсоров. В отношении стрелявшего сотрудники управления СК РФ по Ленинградской области возбудили дела по статьям о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также ранее он стал фигурантом дела о невозвращении осужденного в колонию.