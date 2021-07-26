Полиция возбудила дело на уничтожавшую вакцину от коронавируса медработницу в Томске

ТОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Томской области возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" в отношении сотрудницы одной из медицинских организаций в Томске. По версии следствия, она в июне и июле этого года подделывала данные о вакцинации от новой коронавирусной инфекции и уничтожала вакцину, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Число уничтоженной вакцины не уточняется. В настоящее время по уголовному делу проводится дознание и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.