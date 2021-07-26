В Сочи нашли тело ребенка, погибшего при подтоплении

СОЧИ, 26 июля. /ТАСС/. Тело девочки, предположительно из автомобиля, который снесло течением реки Мацеста во время ливней в Сочи, обнаружили недалеко от места происшествия. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В окрестностях от места происшествия обнаружили тело ребенка. Предположительно, это может быть пропавшая при опрокидывании автомобиля в реку девочка. Личность будет установлена по итогам проведения экспертизы", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила, что местный полицейский Алексей Кожакин, его жена, десятилетняя дочь и двое знакомых стали заложниками непогоды во время залпового ливня, когда из берегов вышла река Мацеста. Они передвигались на автомобиле, заехали на неогороженный мост, но оказалось, что переправу от ветра завалило ветками, а вода перекрыла проезжую часть.

Знакомый вышел из машины, чтобы расчистить дорогу, но провалился под мост. Полицейский, увидев, что мужчину смыло течением, попытался отогнать машину на берег, чтобы не оставлять семью в опасности, но автомобиль снесло потоком воды. Его тело нашли под утро, тела еще двух женщин обнаружили позже рядом с покореженным автомобилем. Ранее в МЧС сообщили ТАСС, что один из пассажиров автомобиля смог выбраться.

Поиски ребенка велись в течение нескольких дней, предполагалось, что девочку могло унести в море течением реки.