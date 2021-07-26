По факту аварии с "Газелью" и БТР на Ставрополье возбудили дело

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту аварии с участием БТР и пассажирской "Газели", которая произошла в середине июля в Предгорном округе Ставрополья, в результате ДТП два человека погибли, четверых госпитализировали. Об этом ТАСС в понедельник сообщил военный прокурор ЮВО Сергей Коломиец.

"В связи с данным фактом в 55-м военном следственном отделе СК РФ возбуждено и расследуется уголовное дело", - отметил Коломиев.

Ранее в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ журналистам сообщили, что ДТП произошло 13 июля во время следования воинской колонны. По предварительной информации, водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров "Газели".