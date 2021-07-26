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Подтопления возможны в трех регионах России из-за повышения уровня воды в Амуре

Ученые полагают, что предварительно в зону подтопления могут попасть ряд населенных пунктов Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского края

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Подтопления зданий и объектов инфраструктуры прогнозируются в населенных пунктах Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края из-за повышения уровня воды в Амуре в конце июля и во второй декаде августа. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

"В конце третьей декады июля - второй декады августа ученые института прогнозируют повышение уровней воды до отметок неблагоприятного явления и выше на среднем и нижнем Амуре. На складывающуюся ситуацию влияют обильные и продолжительные осадки в верхнем течении Амура, а также сбросы с Бурейской ГЭС и стока реки Сунгари", - сообщили в институте.

Во ВНИИ добавили, что предварительно в зону подтопления могут попасть пониженные участки местности с расположенными на них объектами инфраструктуры и постройками семи населенных пунктов Амурской области, пяти населенных пунктов Еврейской автономной области, шести муниципальных образований Хабаровского края. "Самые высокие уровни воды, но без достижения опасных отметок, эксперты ожидают в Хабаровске 1-2 августа, в Комсомольске-на-Амуре 8-10 августа и у Николаевска-на-Амуре 16-19 августа. Прогноз водности рек будет уточняться по мере выпадения осадков в бассейне реки Амур", - добавили в институте.

Кроме того, возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения и транспортного сообщения из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с, дождя и грозы, а также задымления от пожаров в Якутии, на юге Камчатского края и Сахалинской области. Специалисты ВНИИ ГОЧС рекомендуют органам местного самоуправления совместно с заинтересованными органами РСЧС своевременно проводить оповещение населения о рисках возникновения ЧС природного характера.

Теги
РоссияХабаровский крайАмурская областьЕврейская автономная область
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