СК предъявил бизнесмену Быкову обвинение в неуплате 60 млн рублей налогов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в неуплате налогов бизнесмену Анатолию Быкову, который уже обвиняется в убийствах и подстрекательстве к покушению на убийство двух лиц. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову с учетом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ "Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным СК, в период с сентября 2014 года по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Быковым как физическим лицом заключались безвозмездные соглашения и договор об уступке. Компании уступили Быкову права требования долга к трем красноярским организациям, аффилированным бизнесмену. "В период с января 2017 года по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Анатолием Быковым на общую сумму более 467 млн рублей. С полученных доходов он не уплатил налог на сумму более 60 млн рублей", - сообщили в СК.

Ранее Быкову в окончательной редакции предъявили обвинение в подстрекательстве к совершению убийства по найму и покушении на убийство двух лиц по найму в период с 2004 по 2005 год. Весной этого года Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве Науменко и Войтенко. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.