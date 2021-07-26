СМИ: власти Китая эвакуировали более 1,6 млн человек из-за шторма "Иньфа"

ШАНХАЙ, 26 июля. /ТАСС/. Китайские власти эвакуировали более 1,6 млн человек в восточной провинции Чжэцзян в связи с приближением тропического шторма "Иньфа". Об этом сообщила в понедельник газета Global Times со ссылкой на Центральную метеорологическую службу Китая.

В связи с приближением шторма Государственный комитет по развитию и реформам КНР в понедельник рекомендовал приостановить работу железнодорожного транспорта и метро. Властям на местах предложено ввести первый уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

По данным Центральной метеорологической службы Китая, в понедельник в 09:50 по местному времени (04:50 по московскому времени) шторм "Иньфа" достиг побережья провинции Чжэцзян. Максимальная сила ветра составляла 10 баллов. По оценке метеорологов, стихия может нанести урон Шанхаю, провинциям Чжэцзян, Цзянсу и другим районам на востоке Китая.

Специалисты прогнозируют продолжение ливней в регионе до 29 июля. Работа туристических объектов в прибрежных районах провинции Чжэцзян и Шанхая приостановлена.