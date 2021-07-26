Суд в Петербурге назначил условный срок владельцу кафе, угрожавшему сжечь чиновников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к одному году лишения свободы условно владельца незаконного кафе на улице Доблести Эльшана Алекперова, который облил бензином и угрожал сжечь сотрудников городского комитета по контролю за имуществом, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год. Гражданские иски о возмещении морального вреда удовлетворены на сумму 10 тыс. рублей для каждого потерпевшего", - говорится в сообщении.

Алекперова обвиняли в двух эпизодах применения насилия в отношении представителей власти и двух эпизодах оскорбления представителей власти. По статье об оскорблении Алекперова освободили от ответственности в связи с истечением сроков давности.

В июле 2019 года в комитете по контролю за имуществом Петербурга сообщали, что сотрудники приехали на улицу Доблести для демонтажа незаконно установленного кафе. На месте оказался организатор заведения, который начал конфликтовать с чиновниками, а затем облил их бензином и угрожал сжечь. Позже его задержали сотрудники полиции, в отношении него возбудили два уголовных дела.

На суде Алекперов не признал вину и сообщил, что не понял, что прибывшие являются представителями комитета, а также заявил, что нецензурно выражался не в их адрес, а "вообще по поводу ситуации". Также он сообщил, что якобы плескал бензином не в чиновников, а по кафе.