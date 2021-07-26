В Ленобласти на территории монастыря три человека избили флагом полицейского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали двух мужчин и одну женщину, которые избили флагом полицейского на территории Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге в Ленинградской области, сообщили ТАСС в главке МВД по Петербургу и области.

"На улице Никольской села Старая Ладога Волховского района Ленобласти двое мужчин и женщина при задержании за административное правонарушение нанесли травму 26-летнему полицейскому. Сотрудник полиции обратился в медучреждение", - сказал представитель ведомства.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, инцидент произошел 25 июля вечером на территории Никольского мужского монастыря. Травмы сотруднику нанесли древком от флага, а также несколько раз ударили его руками. "Возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - отметили в СК. Следователи намерены ходатайствовать в суде о заключении их под стражу.

По данным группы монастыря во "ВКонтакте", 25 июля вечером в нем встречали крестный ход, приуроченный к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Региональные СМИ сообщали, что полицейского якобы избили хоругвей (религиозным знаменем - прим. ТАСС) участники крестного хода.

В самом монастыре ТАСС сообщили, что данные граждане не имели отношения к религиозному обряду. "Просто два события совпали в одно время. Трое человек распивали спиртное - вчера праздновался день ВМФ, и люди, наверное, отслужившие, с флагами в руках распивали спиртное в неположенном месте. Одного из сотрудников ударили тем флагом, который был у празднующих День ВМФ. У нас крестный ход прошел без происшествий. В руках у них никаких хоругвей не было. У нас есть фотофиксация, видеофиксация", - сказал ТАСС настоятель Староладожского Никольского монастыря игумен Филарет. Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова также подтвердила ТАСС, что участники конфликта с полицейским не имеют отношения к крестному ходу.