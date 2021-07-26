Экс-руководитель подразделения нижегородского "Газпром трансгаза" получил условный срок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Бывшего руководителя структурного подразделения ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" осудили на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на три года за посредничество во взяточничестве, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю структурного подразделения ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершение заведомо незаконных действий и бездействий лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 1,2 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил", - сказано в сообщении.

Следствие и суд установили, что в 2020 году подсудимый выступил в качестве посредника в получении взяток между генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и поставщиком материально-технических ресурсов. Так, по контракту на поставку оборудования с фирмой из Саратова на общую сумму свыше 16 млн рублей за невыплату неустойки с поставщика на сумму более 1,2 млн рублей подсудимый вместе с соучастниками вымогал и получил от представителя поставщика электронную технику на сумму более 400 тыс. рублей и деньги в сумме 200 тыс. рублей. Электронная техника была передана генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Вину в совершении преступления подсудимый признал.

Ранее сообщалось, что гендиректора компании Вячеслава Югая задержали летом 2020 года. По версии следствия, он вместе с начальником управления материально-технического снабжения компании Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров.