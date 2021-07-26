В Волгограде задержали медсестру, подозреваемую в подделке сертификата о вакцинации

ВОЛГОГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области в отношении медсестры, подозреваемой в подделке сертификата о вакцинации от коронавируса, она задержана, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Волгограду задержали подозреваемую в подделке сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"), - говорится в сообщении.

Установлено, что 58-летняя медсестра процедурного кабинета одной из поликлиник Волгограда внесла недостоверные сведения в сертификат о вакцинации без фактического введения вакцины. По версии оперативников, подозреваемая вакцину уничтожила, а за свои незаконные действия получила денежное вознаграждение. Она созналась в содеянном.

"Сейчас полицейские выявляют других причастных к противозаконной деятельности. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами. В случае установления фактов использования поддельных документов они также будут привлечены к ответственности", - добавили в пресс-службе ведомства.