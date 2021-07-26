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Суд 18 августа рассмотрит иск на 2 млн рублей поскользнувшегося в McDonald’s москвича

Истец просит взыскать расходы на лечение и компенсацию морального ущерба

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил на 18 августа рассмотрение иска москвича к сети ресторанов McDonald’s, который требует 2 млн рублей компенсации за травмы, полученные при посещении заведения. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"В суд поступил иск Аббясова Р. А. к ЗАО "Москва-Макдоналдс". Истец просит взыскать расходы на лечение, возникшие в связи с причинением вреда его здоровью, в размере 64 тыс. 697 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Рассмотрение иска начнется 18 августа", - сказали в суде.

По версии истца, он поскользнулся на лестнице в McDonald’s, в результате чего получил различные травмы.

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