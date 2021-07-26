Суд 18 августа рассмотрит иск на 2 млн рублей поскользнувшегося в McDonald’s москвича

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил на 18 августа рассмотрение иска москвича к сети ресторанов McDonald’s, который требует 2 млн рублей компенсации за травмы, полученные при посещении заведения. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"В суд поступил иск Аббясова Р. А. к ЗАО "Москва-Макдоналдс". Истец просит взыскать расходы на лечение, возникшие в связи с причинением вреда его здоровью, в размере 64 тыс. 697 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Рассмотрение иска начнется 18 августа", - сказали в суде.

По версии истца, он поскользнулся на лестнице в McDonald’s, в результате чего получил различные травмы.