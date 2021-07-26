Обвиняемого в убийстве полицейского на Ставрополье арестовали на два месяца

СТАВРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве замначальника уголовного розыска одного из городских отделов полиции. Мера пресечения избрана сроком на два месяца, огласила в понедельник решение судья.

"Суд приходит к выводу, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению. <...> Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 24 сентября 2021 года", - сказала судья.

По данным следствия, ночью 23 июля в Ставрополе произошло нападение на замначальника уголовного розыска одного из городских отделов полиции, один из нападавших начал стрелять. В результате полицейский от полученных ран умер в реанимации. Днем позже в Андроповском округе задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве уроженца Чечни.

По информации следствия, озвученной во время заседания, Ибрагим Симбаригов согласился на убийство по найму за материальное вознаграждение. Во дворе дома в Ставрополе он несколько раз выстрелил в полицейского, который находился за рулем своего автомобиля и только что въехал во двор дома. Сам обвиняемый на заседании заявил, что вину в совершении преступления признает и полностью раскаивается.

Ранее в СК РФ сообщили о предъявлении обвинения Симбаригову по п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 ("Убийство по найму"), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия").

Следователи СК и оперативные сотрудники установили личность второго подозреваемого - Заурбека Кениева 1977 года рождения. По информации следствия, озвученной в ходе заседания, у него было неприязненное отношение к погибшему полицейскому и именно он обещал вознаграждение за его убийство. В настоящее время Кениев объявлен в розыск.