В Москве проведут служебное расследование в детсаду, из которого сбежали воспитанники

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Администрация московской школы № 1507 проведет служебное расследование после побега воспитанников детского сада, который входит в ее состав, с прогулки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС исполняющий обязанности директора школы Александр Кирилов.

"Сегодня во время прогулки четверо наших воспитанников пролезли под забором и покинули территорию дошкольного отделения. Воспитатель практически сразу обнаружила пропажу мальчиков и сообщила об этом сотрудникам учебного заведения. <...> Администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные будут наказаны. Кроме того, в образовательной организации будут приняты соответствующие меры технического характера", - сказал он.

Кирилов уточнил, что для организации поисков на место были вызваны правоохранительные органы. "Спустя несколько минут один из мальчиков самостоятельно вернулся в детский сад, трех ребят нашли неподалеку от дошкольного отделения. Никакой угрозы жизни и здоровью детей нет, сейчас два ребенка вернулись к занятиям в образовательной организации, двух других воспитанников родители забрали домой", - добавил он.

Ранее в телеграм-канале "112" появилась информация о том, что в понедельник днем на Профсоюзной улице четверо детей сбежали из детсада, они пролезли под забором и выбежали на дорогу. Как отмечается в публикации, воспитательница спустя несколько минут обнаружила пропажу и вызвала полицию.