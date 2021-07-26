В Нижнем Новгороде женщина убила уже третьего сожителя

ТАСС, 26 июля. Жительница Нижнего Новгорода обвиняется в убийстве сожителя, ранее она уже была судима за убийство еще двух человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области

Как полагает следствие, 22 июля утром 50-летняя обвиняемая в нетрезвом состоянии во время ссоры несколько раз ударила ножом своего сожителя, после чего он умер. Накануне они отмечали день рождения погибшего. Почвой для ссоры послужила ревность, мужчина приревновал сожительницу к соседу, уточнили в СК.

"Как установили следователи СК, ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, каждый раз преступления обвиняемая совершала именно в этом же доме", - сообщили в Следственном комитете.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Вину по предъявленному обвинению женщина признала, она заключена под стражу.