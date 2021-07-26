Неизвестные с пистолетом отобрали автомобиль Infiniti у мужчины в центре Москвы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Злоумышленники, угрожая пистолетом, отобрали иномарку у мужчины в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 15:00, предварительно, несколько человек на Мытной улице, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины автомобиль-иномарку, а затем скрылись. В ходе оперативно-разыскных мероприятий на улице Маршала Жукова на северо-западе Москвы автомобиль был обнаружен", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что неизвестные угнали автомобиль Infiniti QX. Жертвой злоумышленников стал Никита Веселкин - бывший парень актрисы Настасьи Самбурской, которая играла в сериалах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня".