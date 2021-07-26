СК начал проверку по видео, где женщина выгоняла детей с особенностями в развитии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Следователи в Санкт-Петербурге начали проверку после публикации в сети видеозаписи, на которой женщина требует, чтобы дети с особенностями в развитии не гуляли на площадке рядом с ее ребенком, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в соцсетях и СМИ было опубликовано видео, где женщина в Петербурге высказывает недовольство воспитателям детей с особенностями развития. Женщина заявляет, что такие дети не должны гулять рядом с ее ребенком, так как он испугался и требует увести их. Также на видео женщина сообщает воспитателям, что позвонит в управляющую компанию и "гулять они тут не будут".

О ситуации также высказался заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. По его словам, женщине "сложно не давать негативную оценку", однако по мнению замминстра в этой истории также важны слова женщины о том, что "дети испугались других детей".

"Если это так, вот это действительно серьезная проблема, с которой нужно работать. И решить ее можно. Дети прекрасно понимают, когда им доступно расказывают о трудностях в жизни других людей. Они нередко умнее и добрее, чем мы о них думаем. Важно только приложить усилия и не быть инфантильнее самих детей",- написал Салагай в своем Telegram-канале.