В ДТП с участием автомобиля ГИБДД в Свердловской области пострадали два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. ДТП с участием автомобиля ГИБДД произошло в Свердловской области, пострадали два человека, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"26 июля в 08:00 (06:00 мск) на втором км дороги "Обход г. Нижние Серги" произошло ДТП с участием автомобиля ГИБДД. По предварительным данным, 29-летний водитель служебной Lada Vesta, осуществляя обгон попутного транспортного средства, не убедился в его безопасности. Водитель Lada Granta, двигавшийся позади патрульной машины, вынужден был резко затормозить, в результате чего не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет. В аварии пострадали два человека: 26-летний водитель, госпитализация ему не потребовалась, и 49-летний пассажир, он доставлен в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь", - сообщил Горелых.

Он уточнил, что по результатам освидетельствования всех участников ДТП алкоголь в их крови не обнаружили. "Также установлено, что оба водителя имеют стаж вождения 8 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекались, в момент инцидента были пристегнуты ремнями безопасности. По данному факту территориальным ОВД проводится проверка. Полиция возбудила административное делопроизводство по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" - прим. ТАСС), в его рамках будет дана оценка водителям обоих транспортных средств", - добавил Горелых.