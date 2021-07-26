Ребенок погиб в ДТП в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 26 июля. /ТАСС/. ДТП с участием двух автомобилей произошло в Воронеже, пострадали шесть человек, в том числе двое детей, еще один ребенок погиб. Об этом ТАСС в понедельник сообщила заместитель начальника пресс-службы управления МВД по Воронежской области Елена Подтынных.

"Сегодня примерно в 21:10 у дома № 32 по ул. Антонова-Овсеенко в Воронеже произошло столкновение автомобилей "Нива" и ВАЗ-2112. По предварительным данным, в результате ДТП оба водителя, а также пассажиры автомобиля "Нива" (две женщины и двое детей) с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, малолетний ребенок погиб", - сообщила Подтынных.

Как уточнили в пресс-службе, возраст пострадавших мальчиков - 4 и 8 лет, погибшей девочке - три месяца, все они пассажиры из автомобиля "Нива".

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.