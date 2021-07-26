Расследование нападения в Лондоне возглавило контртеррористическое подразделение полиции

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Контртеррористическое подразделение полиции Лондона возглавило расследование случая нападения с ножом на женщину в Гайд-парке. Однако пока произошедший в воскресенье инцидент не считается связанным с терроризмом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник Скотленд-Ярдом.

"Расследование в настоящий момент возглавило контртеррористическое подразделение управление SO15 столичной полиции. На данном этапе инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом. Следственные действия продолжаются, и мы не делаем поспешных выводов по поводу любых возможных мотивов", - отмечается в коммюнике.

Также сообщается о том, что раненая 39-летняя женщина была выписана из больницы после оказанной ей помощи, угрозы ее жизни нет.

Нападение произошло 25 июля днем в так называемом Уголке ораторов, широко известном месте центрального лондонского парка, где любой человек может выступить с речью по любому поводу. На видео, появившемся в соцсетях в воскресенье вечером, можно увидеть, как человек в черном дождевике бросается на женщину в майке с названием французского сатирического журнала Charlie Hebdo и наносит ей удар в голову. На другом видео прибывшие на место медики оказывают ей помощь, правая половина лица пострадавшей залита кровью.

По информации полиции, женщине была нанесена резаная рана. Никто не был арестован.

7 января 2015 года в Париже вооруженные исламисты напали на редакцию газеты Charlie Hebdo, публиковавшей карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 человек, в том числе известные карикатуристы Стефан Шарбонье, Жан Кабю и Жорж Волински. Еще 11 человек получили ранения. 11 января 2015 года более миллиона французов вышли на марш против терроризма с табличками, надпись на которых гласила: "Я - Шарли".