Двое погибли в ДТП в Ульяновской области

26 июля. ТАСС. Два человека погибли в ДТП в Ульяновской области, где легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД Ульяновской области.

По предварительной информации пресс-службы управления МВД по Ульяновской области, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, вследствие чего совершил столкновение с грузовым авто. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.

"Двое погибли в ДТП в Карсунском районе Ульяновской области. Детали происшествия уточняются", - сообщили в ведомстве.