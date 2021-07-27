Пожар в жилом доме в Нефтеюганске потушили

ТАСС, 27 июля. Пожар в двухэтажном жилом доме в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.

"В 01:17 (мск) пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в Седьмом микрорайоне, 39, поступила в 23:00 мск в понедельник. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены два подъезда, а также крыша четырехподъездного двухэтажного жилого дома. В 23:28 мск пожар удалось локализовать на площади 720 кв. м. Его тушили по второму (повышенному) номеру сложности. Из дома эвакуировали 50 человек, в том числе 15 детей. Пострадавших нет.