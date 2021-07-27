Легкомоторный самолет потерпел крушение и загорелся в Калифорнии

ТАСС, 27 июля. Легкомоторный самолет разбился в понедельник при посадке недалеко от аэропорта Траки-Тахо в Калифорнии. Об этом сообщает местный филиал телеканала CBS со ссылкой на пожарных и полицию.

По его сведениям, местное пожарное управление сообщило, что воздушное судно упало в лесной массив и загорелось, возгорание удалось локализовать. В настоящий момент сведений о числе пассажиров на борту и экипаже нет.

Полиция подтвердила, что никто из находившихся на земле не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США и национальный совет по безопасности на транспорте займутся расследованием инцидента.