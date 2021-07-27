Число активных пожаров в Якутии за 10 дней сократилось более чем в два раза

ЯКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Количество активных пожаров на территории Якутии за последние десять дней сократилось более чем в два раза - с 400 до 154. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

"В некоторые дни тушим значительно больше [возгораний], чем возникает новых, в некоторые дни появляется чуть больше пожаров, чем тушим. В целом динамика положительная. Количество активных пожаров по республике за последние дней десять сократилось почти в два раза. Совсем недавно было за 400, сейчас 154 [по состоянию на 26 июля]", - сказал Николаев.

В пиковые моменты - с 24 по 28 июня - фиксировалось до 75 новых пожаров за сутки, отметил он. "Стояла сильнейшая жара под 40 градусов по всей территории Западной, Центральной, Восточной Якутии, а это 2 млн кв. км. У нас сезон этот крайне сухой, выпало 2 мм осадков в среднем при общей норме 37 мм осадков. Несколько дней подряд были сухие грозы <...> И возникало в день по 75 пожаров, это не термоточки маленькие, а полноценные пожары", - рассказал Николаев.

Общая площадь, пройденная пожарами, составляет 1,6 млн га, сообщил глава республики. "В прошлом году Якутия горела гораздо сильнее <...> Хотя пик пожаров в прошлом году был в августе, в аналогичный период прошлого года в Якутии сгорело уже 3 млн га леса", - подчеркнул Николаев.

В этом году, продолжил он, регион действовал "более скоординированно с Минприроды России". "Начали тушить все пожары с самого начала сезона. Мы уже сейчас потушили почти в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год <…> За весь прошлый год мы принимали участие в тушении пожаров где-то на территории в районе 200 тыс. гектаров в общей сложности, сейчас тушим на 700-800 тыс. га, притом что 300 тыс. уже потушили", - пояснил глава региона, добавив, что, по предварительным оценкам властей, на тушение пожаров в Якутии в этом году будет потрачено порядка 1,8-2 млрд рублей.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.