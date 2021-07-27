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В Нефтеюганске открыли ПВР для жителей дома, в котором произошел пожар

В нем находятся шесть человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июля. /ТАСС/. Пункт временного размещения предоставлен для жителей двухэтажного жилого дома в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, где произошел пожар на 720 кв. м. В нем пока разместились шесть человек, сообщил глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев.

"Для жильцов данного дома предоставлен пункт временного размещения. Там сейчас находятся шесть человек. С 09:00 (07:00 мск) начнем прием [тех, кто проживал в доме]. Также выясняем, кто и где разместился: родственники, знакомые, съемное жилье и т. д.", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также на этой неделе будет решаться вопрос по расселению граждан в маневренный фонд.

Информация о пожаре в жилом двухэтажном доме в Седьмом микрорайоне Нефтеюганска поступила в 23:00 мск в понедельник. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены два подъезда, а также крыша четырехподъездного двухэтажного жилого дома. В 23:28 мск пожар удалось локализовать на площади 720 кв. м, ликвидировать - в 01:17 мск. Его тушили по второму (повышенному) номеру сложности. Из дома эвакуировали 50 человек, в том числе 15 детей. Пострадавших нет.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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