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Селевой поток сошел на участок дороги в Кабардино-Балкарии

Никто не пострадал

ТАСС, 27 июля. Дорожные службы устраняют последствия схода селевого потока на участок федеральной дороги в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики. Пострадавших нет, движение транспорта закрыто, сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС.

"Поступила информация, что на 88 км ФАД "Прохладный - Баксан - Азау А-158" (район поселка Эльбрус) в связи с выносом селевого потока на проезжую часть перекрыто движение. Уровень реки Баксан критических значений не превышает <…> Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа МЧС, ГИБДД и дорожные службы. Жителей и гостей республики просят воздержаться от поездки по данному участку.

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РоссияКабардино-Балкария
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